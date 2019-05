Erneuter Brand : Lagerhalle mit Heuballen steht in Theley in Flammen

Lagerhalle mit Heuballen steht in Theley in Flammen

Feuerwehrkräfte bekämpfen einen Heuballenbrand in Sotzweiler am 28. Mai. Auch heute mussten die Einsatzkräfte zu einem ähnlichen Brand ausrücken. Foto: Dirk Schäfer/Feuerwehr

Theley Zum dritten Mal in 24 Stunden muss die Feuerwehr im Raum Tholey ausrücken, weil unzählige Strohballen in Flammen stehen.

Die Feuerwehr in Theley ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. Mai, zu einem Großbrand in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Bärhofs ausgerückt. Darin standen unzählige Strohballen in Flammen. Gegen 2 Uhr nachts verständigte die Leitstelle in Saarbrücken die Einsatzkräfte im Raum Theley über starke „Rauchentwicklung mit Brandschein“, wie Pressesprecher Dirk Schäfer mitteilt.