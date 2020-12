Beförderungen bei der Feuerwehr in Theley : Zwei neue Hauptbrandmeister für Tholey

Am Rande

Die Feuerwehr ist auch Thema in der Dezembersitzung des Tholeyer Gemeinderates gewesen. Aufgrund einer Gesetzesänderung musste die Satzung zur Gebührenerhebung für Feuerwehreinsätze in der Kommune entsprechend den neuen Vorgaben angepasst werden. Nur so könnten laut Verwaltung alle Einsatzszenarien anhand der Gebührensatzung abgerechnet werden. Diesem Vorgehen stimmten die Ratsmitglieder zu. Bereits in der Sitzung im August hatte sich das Gremium für die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (mit Hakenliftanlage und zwei Abrollbehältern) für den Löschbezirk Bergweiler-Sotzweiler ausgesprochen. Aus der Feuerschutzsteuer des Landkreises St. Wendel gibt es dafür einen Zuschuss in Höhe von 160 000 Euro. Drei Ausschreibungen sind laut Verwaltung nötig gewesen: für das reine Fahrgestell, die Hakenliftanlage und die Behälter. Für letztgenannten Posten gab es kein Angebot. Daher wird es 2021 eine erneute Ausschreibung geben. Die geschätzten Kosten liegen bei 61 000 Euro. Für Fahrgestell (Motoren Baader) und Hakenliftanlage (Federn-Hentz GmbH) wurden Angebote eingereicht. Somit konnten die Ratsmitglieder zwei Aufträge absegnen. Die Kosten belaufen sich auf 189 626 Euro. Mit den Behältern rechnet die Gemeinde mit einer Gesamtsumme von 255 000 Euro, wobei sie selbst davon lediglich 95 000 Euro stemmen muss. (evy)