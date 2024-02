Handball-Saarlandliga Wenn die Torfabrik auf Touren kommt

Theley/Alsweiler · Die Saarlandliga-Handballer von RW Schaumberg ließen das Tornetz der HF Saarbrücken ordentlich zappeln. Das Spielertrainerduo Christoph Holz und Pascal Meisberger brachte RW mit 4:0 in Führung. Rechtsaußen Fabian Schleimer traf in der achten Minute zum 5:0. Mit der komfortablen Führung im Rücken ließen die Handballer aus Sotzweiler dem Liga-Zwölften in dem Abstiegsduell keine Chance mehr und gewannen am Sonntag vor 120 Zuschauern in der Theleyer Sport-und Kulturhalle auch in der Höhe verdient mit 36:26 (20:11).

22.02.2024 , 17:02 Uhr

Pascal Meisberger freut sich über einen wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam

Von Frank Faber

In der Tabelle ist Schaumberg mit 11:19 Punkten Neunter, der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Saarbrücken beträgt nun sechs Zähler.