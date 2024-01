Hallenmasters der Schiedsrichter Wenn die Schiedsrichter selbst auf Torejagd gehen

Am 28. Januar steigt das Volksbanken-Masters der saarländischen Fußballer, bereits eine Woche vorher zeigen die Schiedsrichter, dass auch sie mit dem Ball umgehen können. An diesem Samstag findet ab 14 Uhr in der Theleyer Sport- und Kulturhalle das 27. Hallenmasters der Unparteiischen statt. Aus den Fußballkreisen Nordsaar, Westsaar, Südsaar und Ostsaar gehen je zwei Schiedsrichtergruppen auf Torejagd. Gastgeber ist die Gruppe Schaumberg-Prims.