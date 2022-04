Hahn Antonius ist gestorben : Abtei Tholey hat ihr Maskottchen verloren

Tholey Besuchern und Mönchen fehlt Hahn Antonius, der japanischen Artgenossen zum Opfer fiel.

Wer in den vergangenen Tagen durch den Barockgarten spaziert ist, begegnete wie gewohnt Hühnern, die mal in der Gruppe, mal allein über Wiesen und Wege stolzierten. Doch einer fehlte in ihrer Mitte: Antonius. Denn der Hahn ist gestorben. Er kam wohl Artgenossen in die Quere. Eigentlich nächtigte Antonius gerne im Gästehaus der Abtei, doch zuletzt zog es ihn in den Hühnerstall. Das wurde ihm zum Verhängnis, denn er soll der Attacke zweier japanischer Hähne zum Opfer gefallen sein.