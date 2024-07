Fricke-Gruppe Grundstein für Megaprojekt in Theley gelegt – Familienunternehmen investiert Millionen in Logistikzentrum

Baugenehmigung, Fotos aus der Unternehmensgeschichte, ein Saarland-Wimpel und das aktuelle Amtsblatt der Gemeinde Tholey – all das verschwindet in einer Zeitkapsel. Sie soll auch nachfolgende Generationen an jenen 8. Juli 2024 erinnern: den Tag der offiziellen Grundsteinlegung des Logistikzentrums der Fricke-Gruppe im Industrie- und Gewerbegebiet „BAB1 – Am Schaumberg“ in Theley.