Nur für Weihnachtsbäume : Grüngutannahmestelle in Hasborn-Dautweiler öffnet

Grüngutannahmestelle in Hasborn-Dautweiler öffnet

Ausgediente Weihnachtsbäume können am Samstag in Hasborn-Dautweiler abgegeben werden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Hasborn-Dautweiler Zur kostenfreien Abgabe von ausgedienten Weihnachtsbäumen öffnet die Gemeinde Tholey am Samstag, 30. Januar, von 10 bis 16 Uhr für Bürger aus der Kommune ihre Grüngutannahmestelle in Hasborn-Dautweiler.

Die Jugendwehren konnten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt die Weihnachtsbäume in den Ortsteilen abholen. „Diejenigen, die den Feuerwehrnachwuchs dennoch unterstützen möchten, haben die Möglichkeit, dies durch eine Spende vor Ort an der Grüngutannahmestelle tun“, sagt der Sprecher.