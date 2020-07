Grabungscamp im Wareswald : Zentimeter für Zentimeter in die Antike

Günther Dorscheid aus Bliesen (links) und Jo Philipp aus Baunatal haben das Grabungscamp gebucht, weil sie im Urlaub aktiv sein und ihren Horizont erweitern wollen. Foto: Marion Schmidt

Tholey Zwölf Teilnehmer buddelten beim Grabungscamp im Wareswald bei Tholey — und das mit dem vorgeschriebenen Abstand.

Zwölf Hobby-Archäologen gingen vergangene Woche im Grabungscamp im Vicus Wareswald auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Betreut von Archäologe Klaus-Peter Henz, arbeitete die Gruppe von früh morgens bis in den Nachmittag auf einem in Höhe des Marstempels jenseits der Straße gelegenen Grabungsfeld. Hier hatte der Grabungsleiter der Terrex im vergangenen Jahr den sensationellen Fund einer Fortuna-Statue gemacht, dem in diesem Jahr der Fund des vermutlich zugehörigen Kopfes folgte (wir berichteten).

Auch im Vicus Wareswald galten in dieser Woche die coronabedingten Abstandsregeln. Klaus-Peter Henz hatte die Urlaubsarchäologen im Grabungsfeld wohl bedacht verteilt, sodass der allgemein geforderte Sicherheitsabstand gewahrt wurde. Unter farbenfrohen Sonnenschirmen und mit schützenden Strohhüten und Handschuhen ausgestattet, buddelte sich jeder Teilnehmer Zentimeter für Zentimeter in die Vergangenheit vor. Intensiv einarbeiten in die Techniken der Archäologen musste Henz die Gruppe nicht. Denn alle waren Wiederholungstäter. Die Teilnehmer brennen alle für die Altertumsforschung und haben schon mehrfach das Grabungscamp in der Gemeinde Tholey gebucht. So auch Jo Philipp aus Baunatal. Er war zum zweiten Mal dabei. „Ich habe hier die einzigartige Möglichkeit, eine Zeitreise in die Antike zu machen. Ich sitze hier im Grabungsfeld mitten in dieser Zeit. Man wartet bei jedem Handgriff auf einen Fund. Aber wir haben hier gelernt, dass auch Befunde wichtig sind“, verriet der 65-Jährige.

Mit einem Funkeln in den Augen zeigte er ein kleines Fundstück, eine Keramikscherbe in der typisch leuchtend roten Farbgebung der Terra sigillata. Das Grabungscamp ist für Jo Baunatal ein bevorzugtes Urlaubsziel: „Eine Woche am Strand auf Mallorca käme für mich überhaupt nicht in Frage. Hier im Vicus erlebe ich mit Gleichgesinnten eine erlebnis- und lehrreiche Woche. Es ist zwar anstrengend, acht Stunden zu buddeln. Aber am Ende des Tages ist man zufrieden und weiß, was man geschafft hat. Der vertraute Austausch mit den anderen Teilnehmern ist eine große Bereicherung.“

Jutta Backes-Burr von der Gemeinde Tholey verfolgte mit großem Interesse die engagierte Grabungstätigkeit der Feriengäste. Fast täglich unternahm sie einen Abstecher zum Grabungsfeld. Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) ist von dem Format der Veranstaltung überzeugt: „Mit dem Grabungscamp locken wir jedes Jahr Hobby-Archäologen aus ganz Deutschland an. Über die Ausschreibung haben wir die Gelegenheit, außerhalb des Saarlandes für einen Aufenthalt in unserer Schaumbergregion zu werben. Das ist eine Win-Win-Situation. Unsere historisch interessierten Feriengäste können aktiv in die Geschichtsforschung einsteigen. Und gleichzeitig unterstützen sie das Grabungsteam der Terrex beim Fortschritt der Grabung.“

Das Grabungscamp lockte aber auch Altertumsfreunde aus den Nachbargemeinden an. So war Günther Dorscheid aus Bliesen zum zweiten Mal dabei. „Die Archäologie hat mich schon immer interessiert, seit ich ein Fachbuch gelesen habe. Am Wendalinum in St. Wendel habe ich mein altsprachliches Abitur gemacht. Allein deswegen blieb ich schon bei den Galliern, Kelten und Römern hängen.“ Dem 63-Jährigen ist es wichtig, dass sein Urlaub mit Bildung, Kultur und Besichtigung verbunden ist. Dafür nahm er dann auch gerne die Anstrengung im Grabungscamp in Kauf.