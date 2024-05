Mängel sollen behoben werden Deutsche Glasfaser wurde im Tholeyer Gemeinderat gegrillt – so soll es nun mit dem Ausbau weitergehen

Czapla merkt an, dass privatwirtschaftlich ausgebaut werde. Ob die Kabel funktionieren, sei Sache des Unternehmens. „Wir gefährden damit niemanden und sind keinem im Weg.“ Diese Aussage kann der Bürgermeister so nicht stehen lassen und verweist darauf, dass in öffentlicher Infrastruktur der Gemeinde ausgebaut werde. Außerdem spricht er die Tatsache an, dass an privaten Haushalten Schäden entstanden seien. Da höre für ihn der Spaß auf. Denn irgendwann sei der Ausbau nicht mehr das primäre Ziel, wenn ein Schlachtfeld in seiner Gemeinde hinterlassen werde. Maximale Gewissheit müsse vor Schnelligkeit gehen.