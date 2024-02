Vorstellung im Gemeinderat Neues Seniorenheim in Tholey ist in Planung

Schon seit 1991 betreibt die gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und stationäre Altenhilfe (GFA) ein Seniorenheim in der Tholeyer Jahnstraße. Dieses liegt gegenüber der Kindertagesstätte sowie den Räumlichkeiten der Freiwilligen Ganztagsschule. Nach 30 Jahren entspricht das Seniorenheim nicht mehr den neuesten Anforderungen, wie GFA-Geschäftsführer Christoph Loré während der jüngsten Sitzung des Tholeyer Gemeinderassitzung ausführte. 63 vollstationäre Pflegeplätze kann seine Gesellschaft den Menschen an diesem Standort anbieten. „Es gibt viele Doppelzimmer“, berichtete Loré, wobei sich gegenüberliegende Zimmer mitunter ein Bad teilen. Das sei so heute nicht mehr marktfähig. „75 Prozent der Plätze müssen inzwischen Einzelzimmer sein“, erläuterte der Geschäftsführer. In dem GFA-Seniorenheim seien es unter 50 Prozent. „Daher müssen wir den Standort neu denken“, so Loré. Dieses Neu-Denken bedeutet in diesem Fall neu bauen.