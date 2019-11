Gemeinderatsitzung in Tholey : Schaumbergblick und Kanalsanierung

Tholey Der Tholeyer Gemeinderat beschäftigte sich mit zwei Projekten in Theley und in Sotzweiler.

„Schaumbergblick“ so soll ein neues Wohngebiet heißen, das in Theley geplant ist. Die dafür angedachte Fläche liegt am westlichen Siedlungsrand des größten Ortsteils der Kommune. 100 Bauplätze sollen hier entstehen, realisiert in drei Abschnitten. „Und über einen längeren Zeitraum hinweg“, wie Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) erläutert. Der Verwaltungschef spricht von etwa 20 Jahren. In einem ersten Bauabschnitt sollen zunächst 20 bis 25 Grundstücke entstehen. „Wir haben eine riesige Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde – vor allem in Tholey, Theley und Hasborn“, sagt Schmidt. Während der Gemeinderatssitzung haben die Ratsmitglieder den Bebauungsplan und eine Teiländerung des Flächennutzungsplans abgesegnet. „Als nächstes müssen wir Gespräche mit der Landesplanung führen“, erläutert der Bürgermeister. Denn nur ein Teil des angedachten künftigen Wohngebietes liegt im Bereich des Flächennutzungsplans. Das bedeutet, dass die übrige Fläche im „Landesentwicklungsplan Siedlung“ entsprechend definiert werden muss, damit das Projekt starten kann. Das könne noch etwas dauern.