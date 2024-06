Kommunalwahlen CDU baut absolute Mehrheit im Tholeyer Gemeinderat aus

Tholey · Vier gewinnt – so ließe sich kurz umrissen der Wahlausgang in der Gemeinde Tholey umschreiben. Denn alle vier Parteien, die bei der Wahl um den Gemeinderat angetreten sind, haben es auch in das Gremium geschafft, wobei die Sitzverteilung doch sehr unterschiedlich ist.

10.06.2024 , 18:47 Uhr

Blick in den großen Sitzungssaal im Tholeyer Rathaus. Hier tagt in der Regel der Gemeinderat. Foto: Anton Didas