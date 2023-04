Ratssitzung mit einigen Beschlüssen Keine Standgebühren bei Volksfesten in der Gemeinde Tholey

So auch, was den Auftrag an die Firma Theobald und Krämer in Quierschied betrifft. Sie war mit einem Angebotspreis von rund 103 124 Euro günstigster Bieter für die Verfilmung und Spülung der Kanalisation in Hasborn-Dautweiler. Wie Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) informierte, sei eine solche Maßnahme turnusgemäß alle zehn Jahre an der Reihe. Insgesamt müssen Kanäle mit einer Länge von 19,4 Kilometern inspiziert werden.