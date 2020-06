Kostenpflichtiger Inhalt: Planung in der Gemeinde Tholey steht : Neuer Eventkalender im Corona-Stil

Vom Turm aus betrachtet, wird der Arena-Charakter des Vorplatzes deutlich. Hier sollen im Sommer Konzerte stattfinden. Foto: B&K/Bonenberger/

Tholey Um den Menschen im Sommer etwas bieten zu können, hat die Gemeinde Tholey kleinere Veranstaltungen geplant. Los geht es am 19. Juni.

In den Sommermonaten ein freies Wochenende für eine Veranstaltung auf dem Schaumbergplateau zu finden, das ist in der Regel schwierig bis unmöglich. Denn schon früh steigt die Gemeinde Tholey in die jeweilige Jahresplanung ein. So waren auch mit Beginn von 2020 zahlreiche Events terminiert, Konzepte erstellt, Künstler gebucht. Alles wie immer. Doch jetzt zeigt sich ein ganz anderes Bild: Plötzlich gibt es zahlreiche Lücken im Eventkalender, findet sich neben dem Titel der Veranstaltungen der Vermerk „abgesagt“. Corona hat die Pläne der Veranstalter erbarmungslos durcheinander gewirbelt.

„Statt etwas zu schaffen und zu organisieren, ist man plötzlich nur noch in der Rolle, etwas zu verhindern“, sagt Jutta Backes-Burr, Kulturbeauftragte der Gemeinde Tholey. In den vergangenen Wochen hat sie viel Zeit damit verbracht, geplante Großveranstaltungen abzusagen, Kooperationspartner darüber zu informieren. „Das hat schon wehgetan“, gesteht sie. Ihr Aufgabenfeld in der Gemeindeverwaltung beschränkt sich nicht nur auf den Bereich Kultur, sie ist auch mit Themen rund um die Touristik betraut. Während letzteres bis zuletzt vielleicht 30 bis 40 Prozent ihrer Tätigkeit ausgemacht hat, konzentriert sie sich aktuell stärker darauf. Ein Bereich, in dem nicht nur geplant, sondern auch etwas umgesetzt werden konnte, wie die neue Rast- und Infostation am Herzweg zeigt. Etwas Greifbares, während alles Kulturelle in der Schwebe war. „Ich habe immer auf die neuen Entwicklungen geschaut: Würden wir einige Veranstaltungen retten können, würde wieder Normalität einkehren?“, beschreibt Backes-Burr ihre Gefühlslage während der zurückliegenden Wochen.

Auf einen Blick Events unter Corona-Bedingungen Veranstaltungen in der Gemeinde Tholey: Ab 15. Juni sind diese unter strengen Auflagen und mit einer beschränkten Zahl an Besuchern wieder möglich. Los geht es am Freitag, 19. Juni, 17 Uhr, mit einer Kräuterwanderung ab dem Schaumbergbad. Es folgt eine botanische Wanderung am Donnerstag, 25. Juni. Weitere Themen-Touren sind im Angebot. Im Juli startet das Ferienprogramm mit Kino, Touren in der Natur, sportlichen und tierischen Programmpunkten. Auch Vorträge sind geplant: So entführt Professor Rainer Roos an den Dienstagen, 24. September und 12. November, je 19.30 Uhr in die Welt der Mathematik. Besucher müssen sich zu den Veranstaltungen verpflichtend anmelden. Kontakt: Tel. (0 68 53) 5 08 66, Mail: touristik@tholey.de. www.tholey.de/veranstaltung">

Seit Ende Mai hat die Kulturbeauftragte nun eine Planungsgrundlage. Ab 15. Juni sind kleinere Veranstaltungen möglich – mit 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis maximal 100 im Freien. Dabei gelten nach wie vor Abstand- und Hygieneregeln, Besucher müssen sich anmelden – Events im Corona-Stil. Aber immerhin gibt es ihn wieder: den Veranstaltungskalender der Gemeinde Tholey. „Wir wollten nicht nichts machen“, sagt dazu Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU). Dabei denkt der Verwaltungschef auch an jene, die in diesem Sommer entweder aus Sorge vor Corona oder aus finanziellen Gründen auf Urlaub verzichten. Ihnen soll in der Heimat Abwechslung geboten werden.

Los geht am 19. Juni mit einer Kräuterwanderung. „Daran dürfen zehn Personen teilnehmen“, erläutert Backes-Burr. Damit sei ein solcher Termin für die Gemeinde als Veranstalter mit mehr finanziellem Aufwand verbunden, da weniger Personen einen Kostenbeitrag leisten könnten. „Aber es müssen aktuell viele auf die Zähne beißen. So auch wir“, weiß die Kulturbeauftragte. Ihr Chef geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagt: „Wir müssen ein Vorbild sein.“

Ein Erfolgsgarant war in den zurückliegenden Sommern „Flower Power am Schaumbergtower“, zuletzt in Kooperation mit der Schaumberg-Alm. 2020 wird es diese Musik-Reihe nicht geben. Soweit die schlechte Nachricht, aber es gibt auch eine gute: „Die Gemeinde wird Konzerte auf dem Plateau veranstalten“, verrät die Kulturbeauftragte. Nicht wöchentlich, aber in einem gewissen Turnus können Gäste in den Monaten Juli und August Live-Musik genießen. „Ich bin gespannt darauf, wie wir die Sommerkonzerte im Detail gestalten können. Ich möchte etwas Besonderes daraus machen“, sagt Backes-Burr, die mitten in den Vorbereitungen steckt.

Als Veranstaltungsort dient der Platz vor dem Schaumbergturm, der wie eine Arena gestaltet ist. Dadurch ergibt sich – trotz Open-Air-Event – ein begrenzter Aktionsraum. „Darauf werden mit entsprechenden Abständen Stühle und Bänke positioniert“, erläutert Schmidt. Es wird Zugangskontrollen geben. Die Besucher müssen sich anmelden – auch aus eigenem Interesse. „Spontaneität ist derzeit schwierig“, weiß Backes-Burr.

Eine Begrenzung auf 100 Personen bei einer Veranstaltung unter freiem Himmel – Bürgermeister Schmidt ist optimistisch, dass das gut gelingt. „Wir sind auch auf die Vernunft der Leute angewiesen“, betont der Rathauschef. Aber die tägliche Erfahrung zeige, dass die Leute die Regeln gut einhielten.

Während im vergangenen Sommer Musiker im Biergarten der Schaumberg-Alm auftraten, ziehen sie nun in die Arena um. „Die Kooperation mit der Alm müssen wir jetzt anders definieren“, sagt Backes-Burr. Jetzt könnten die Besucher zuerst das Konzert genießen und anschließend im Biergarten verweilen.

Ein Event, das Jutta Backes-Burr retten konnte, ist das Grabungscamp vom 21. bis 26. Juni im Wareswald. Ihr Zögern, es abzusagen, hat sich gelohnt. Denn in Kleinstgruppen dürfen Hobbyarchäologen nach Spuren aus der Vergangenheit graben. Ebenfalls erhalten bleibt das Ferienprogramm für Kinder. Kleinere Aktionen hat die Gemeinde zusammengestellt. Damit sollen Familien entlastet werden. Aus diesem Grund wird auch während der Ferien das Schaumbergbad öffnen. „Wir wollen Eltern und ihren Kindern etwas anbieten“, sagt Schmidt.

Bereits geöffnet hat das Kreismühlenmuseum in der Johann-Adams-Mühle in Theley. Ergänzend dazu gibt es ab 21. Juni auch wieder eine Ausstellung zu sehen. Rebecca Born präsentiert sonntags bis 2. August „Malerei und Zeichnungen“.

Blick vom Himmelszelt auf den Schaumbergturm samt Plateau. Foto: B&K/Bonenberger/