Gute-Kita-Gesetzes : Gemeinde Tholey senkt Gebühren für Kindergärten

Tholey Die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes stand im Gemeinderat auf der Tagesordnung. Die Eltern werden dadurch finanziell entlastet.

An die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes ging es in der jüngsten Sitzung des Tholeyer Gemeinderats. Die Kommune am Schaumberg ist Träger von drei Kindertageseinrichtungen. Diese sind in Theley, Überroth-Niederhofen und Sotzweiler. Bislang war es so, dass sich die Eltern über die Beiträge mit bis zu 25 Prozent an den Personalkosten beteiligten. Dieser Prozentsatz soll nun schrittweise bis 2022 auf 12,5 Prozent sinken.