Thema im Tholeyer Gemeinderat Hasborn-Dautweiler soll neue Kita bekommen

Für die jüngsten Bürger in der Gemeinde Tholey gibt es verschiedene Betreuungsangebote. Fünf der Kindertageseinrichtungen in den Ortsteilen Sotzweiler, Theley (zwei Kitas), Tholey und Überroth-Niederhofen sind in kommunaler Hand. Darüber hinaus gibt es noch zwei katholische Kitas in Tholey und Hasborn-Dautweiler. Letztere, die Einrichtung „St. Bartholomäus“, war nun Thema im Gemeinderat.