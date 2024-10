Diebstahl in Tholey Geldbeutel aus der Tasche gestohlen

Tholey · Einen Diebstahl in Tholey meldet die Polizei. Am Samstag hielt sich die Geschädigte von 10.20 bis 10.45 Uhr in einem Supermarkt entlang der St. Wendeler Straße in Tholey auf. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre schwarze Ledergeldbörse nicht mehr in der mitgeführten Stoffumhängetasche war und während des Einkaufens im Supermarkt entwendet worden sein muss.

06.10.2024 , 16:24 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch