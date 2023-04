Konzert Von Römischer Schule bis zu Bach

In der Pfarrkirche St. Peter Theley stieg am fünften Fastensonntag ein Konzert „Geistliche Musik zur Passionszeit“, wie eine Pfarreiensprecherin mitteilt. Mitgewirkt am Konzert haben das Männerensemble St. Peter, bestehend aus den acht Sängern: Johannes Kerwer, Thomas Martin (Tenor), Christian Kossmann Ralf-Michael Becker (Tenor), Jannik Czernikiewitz, Cedric Latz (Bass) sowie Michael Dietz und Jürgen Nalbach (Bass). Instrumentalsolist an der Querflöte war Ralf-Michal Becker. Den Orgelpart sowie die musikalische Leitung übernahm Dekanatskantor Thomas Martin.