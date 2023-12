Geheime Abstimmung während der Gemeinderatssitzung Grünes Licht für zwei Windräder in Tholey

An Windrädern scheiden sich oft die Geister. Für die einen bedeuten sie einen Eingriff in die Ästhetik der Landschaft, für die anderen sind sie wichtige Lieferanten grüner Energie. Doch ganz gleich, wie der Einzelne dazu stehen mag, der Ausbau von Windenergieanlagen in Deutschland ist beschlossene Sache. Das entsprechende Gesetz sieht vor, dass jedes Bundesland einen prozentualen Anteil der Landesfläche zur Windkraftnutzung auszuweisen hat. Für das Saarland sind dies bis Ende 2027 1,1 Prozent und bis Ende 2030 1,8 Prozent. Doch die saarländische Landesregierung selbst sieht im Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Ausbaus von Erneuerbaren-Energien-Anlagen bis 31. Dezember 2030 zwei Prozent vor. Für die Gemeinde Tholey ergibt sich daraus ein Flächenpotenzial von 3,01 Prozent.