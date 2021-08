Wortsegel-Schreibwettbwerb 2021 in Tholey : Denn Verlust hat viele Facetten

Tholey Die SZ präsentiert die Gedichte der Preisträger beim Wortsegel-Wettbewerb 2021der Gemeinde Tholey.

„Heimatverlust & Exil“ lautete das Thema des Wortsegel-Schreibwettbewerbs 2021. Damit sollte an das aktuelle Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnert werden. Kein leichtes Thema. Als Impulsgeber standen gleich drei Autorinnen Pate beim Wettbewerb: Rose Ausländer, Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs. Was diese Frauen außer der Liebe zur Lyrik verbindet, ist die Tatsache, dass sie ihre Heimat hinter sich lassen mussten. Von jetzt auf gleich war ihr Leben ein anderes.