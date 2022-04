Gedenktag : Gedenkfeier für den Begründer der gewerkschaftlichen Bewegung

Das Warken-Denkmal Foto: Toni Didas

Hasborn Eine Gedenkfeier für den Begründer der gewerkschaftlichen Bewegung an der Saar, Nikolaus Warken, findet am Vorabend des 1. Mai, dem 30. April, um 15 Uhr in Hasborn statt. Das teilt ein Sprecher der Gemeinde mit.

Die Veranstaltung findet am Eckstein-Denkmal in der Römerstraße statt. Der Musikverein Lyra Hasborn will für Unterhaltung sorgen.