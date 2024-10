Johannes-Kühn-Gesellschaft veranstaltete Soiree im Gasthaus Huth in Hasborn Zum Gedenken an den besonderen Winkelgast

Der Tisch in der Ecke, an der er immer saß, steht an diesem Abend nicht an seinem angestammten Platz. Er wurde um ein paar Meter verrückt, um Raum zu schaffen für Instrumente und ein Rednerpult. Schon länger hat er nicht mehr in seiner Ecke gesessen, Kaffee getrunken und den Stift über das Papier geführt. Doch ein bisschen ist er noch immer da, der Winkelgast. Im Regal über seinem Tisch steht ein Foto von Johannes Kühn, und es scheint fast so, als würde er sich von dort aus anschauen, was ihm zu Ehren geschieht.