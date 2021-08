Fußball-Verbandsligist VfB Theley : „Unsere Vorbereitung war holprig“

Andreas Oberhauser (vorne) und André Dewes – seit einem Jahr bilden die beiden das Spielertrainer-Duo beim VfB Theley. Oberhauser ist bereits seit 2018 in wechselnden Konstellationen für den VfB verantwortlich. Foto: B&K/Bonenberger/

Theley Fußball-Verbandsligist VfB Theley startet am Sonntag in die neue Saison. In der muss der VfB auf eine Galionsfigur verzichten, dafür glänzte zuletzt unter anderem einer der Neuzugänge. Ganz zufrieden sind die Trainer dennoch nicht.