Fußball : Fast 60 Jahre im Dienste des Vereins

Überroth Fußball-Verband zeichnet Siegfried Zöhler vom SV Überroth mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz aus.

Fast 60 Jahre war Siegfried Zöhler in unterschiedlichen Funktionen, Ämtern und Aufgaben für „seinen“ SV Überherrn im Einsatz. Er war Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften, Jugendleiter, Abteilungsleiter, zweiter und erster Vorsitzender des Vereins und zuletzt Vereinsehrenamts-Beauftragter. Für dieses außerordentliche Engagement, das er 1961 begann, wurde Zöhler nun im Rahmen des Bohnental-Fünfkampfes seines Vereins vom Saarländischen Fußball-Verband (SFV) mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz geehrt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Stephan Alt, dem Kreisvorsitzenden Nordsaar.

Besonders hervorzuheben, so der Verband in der Laudatio, sei, dass Zöhler stets Verantwortung bei Baumaßnahmen wie der Erneuerung des Hartplatzes, der späteren Umwandlung in einen Naturrasenplatz sowie beim Bau des Sportheims und dessen Renovierung mit Umbau übernommen habe. Nachdem Zöhler die Vereinsführung in jüngere Hände übergeben hat, übernahm er von 2005 bis 2020 das Amt des Vereinsehrenamts-Beauftragten.