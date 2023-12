SV Überroth Ehrungen für großes Engagement

Für besondere Verdienste in der Jugendarbeit wurde Matthias Junker die Jugendleiter-Ehrennadel in Gold verliehen. Junker war von 1985 bis 2011 Trainer und Betreuer von Jugendteams, ist seit 1998 Kassenwart des Jugendfördervereins und arbeitet in der Planung und Organisation der Jugendarbeit mit. Für außerordentliches Engagement beim SVÜ und bei der JFG Schaumberg-Prims wurde Rainer Bommer mit der DFB-Ehrenamtsurkunde und der DFB-Ehrenamtsuhr belohnt. Bommer ist beim SV Überroth Jugendleiter und Ehrenamtsbeauftragter. In der JFG ist er Geschäftsführer, Schatzmeister und zugleich Trainer einer D- und einer B-Jugendmannschaft.