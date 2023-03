Wie der Verein nun reagiert hat Rassismus-Eklat: Verband leitet Verfahren gegen SV Hasborn ein

Eigentlich hätte beim Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn am vergangenen Wochenende alles in Butter sein können: Die Mannschaft feierte am Samstag im Heimspiel gegen Saar 05 Saarbrücken mit dem 2:1 ihren dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause und rückte dadurch auf Tabellenplatz drei vor. Doch im Laufe der Partie kam es von Anhängern der Gastgeber zu rassistischen Beleidigungen gegen Saarbrückens Stürmer Hokon Christian Sossah (wir berichteten). Einen Tag nach der Partie machten die Saarbrücker dies auf ihrer Facebook-Seite öffentlich und kündigten an: „Eine Meldung wird vom Schiedsrichter angefertigt und von unserer Seite wird eine Anzeige an den Verband gehen.“