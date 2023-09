Fußball-Saarlandliga Wie Hasborn den Gegner überrascht

So etwas nennt man einen gelungenen Schachzug: Neuzugang Stefan Schätzel vom Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn wurde am Samstag im Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei der DJK Ballweiler-Wecklingen erstmals im Sturm aufgeboten. Dort ballerte der 26-Jährige, der von Landesligist SG Bostalsee kam, gleich aus allen Rohren. Beim 4:0 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft gelangen Schätzel, der zuvor in Hasborn zumeist auf der Außenbahn zum Einsatz kam, drei Treffer.