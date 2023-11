Hasborn wirft den Oberligisten Diefflen aus dem Pokal Eine Überraschung und eine halbe

Torwart Simon Schumacher vom Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn warf sich in Ecke – schaffte es dann aber doch noch irgendwie, den Richtung Tormitte getretenen Elfmeter von Berdan Güclü vom Oberligisten FV Diefflen mit den Füßen abzuwehren. Danach liefen alle Mitspieler jubelnd auf ihren Schlussmann zu, der zuvor schon den Strafstoß von Diefflens Arthur Mielczarek gehalten hatte, feierten und drückten ihn ausgelassen. Denn mit dieser Parade hatte Schumacher seiner Mannschaft am späten Dienstagabend den Einzug in das Viertelfinale des Saarlandpokals gesichert. Der SV Hasborn gewann gegen den eine Liga höher spielenden FV Diefflen vor etwa 200 Zuschauern mit 4:3 nach Elfmeterschießen (1:1).