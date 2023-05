Ärgerliche Niederlage gegen Abstiegskandidat Rückschlag für Hasborn vor den Top-Duellen

Als Tabellen-Zweiter und mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Spvgg. Quierschied hätte Fußball-Saarlandligist SV Hasborn ins Top-Duell an diesem Mittwoch um 19 Uhr zu Hause gegen Quierschied gehen können. Dafür hätte das Team von Trainer Heiko Wilhelm am Sonntag „nur“ einen Sieg in der Partie beim FC Rastpfuhl gebraucht. Doch stattdessen gab es für die Hasborner bei dem abstiegsbedrohten Saarbrücker Stadtteil-Club vor 150 Zuschauern überraschend eine 0:3 (0:0)-Niederlage.