Fußball-Saarlandliga : Würtz versalzt Hasborn die Suppe

Hasborn Fußball-Saarlandligist SV Hasborn hat am Mittwoch im Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSG Ottweiler-Steinbach eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Vor 150 Zuschauern gelang Philipp Würtz das 2:1-Siegtor für die Gäste.

Für Hasborn ging es dann auch ordentlich los. „Die erste Halbzeit war richtig gut“, fand Bach. „Da haben wir uns oft gut durchkombiniert.“ Einziges Manko: „Unsere Laufwege in den Strafraum haben nicht gestimmt. So fanden unsere Hereingaben keine Abnehmer“, kritisierte der 39-Jährige.

Dennoch gingen die Gastgeber in Führung. Der SV schaltete in der 24. Minute nach einem Ballgewinn blitzschnell um. Das Leder kam zu Torjäger Johannes Gemmel, der alleine auf das Gäste-Gehäuse zulief und überlegt zum 1:0 abschloss. Für Gemmel war es im vierten Spiel bereits der fünfte Saisontreffer.

Lange sah es so aus, als sollte Hasborn mit der Führung in die Pause gehen. Doch 120 Sekunden vor der Halbzeit bekam der SV bei einem FSG-Angriff keinen Zugriff. Das Leder wurde im Strafraum zu Dennis Becker quer gelegt – und der vollstreckte zum 1:1. „Das war der erste Torschuss von Ottweiler-Steinbach im ganzen Spiel“, meinte Bach kopfschüttelnd.

Und dieser Treffer brachte sein Team aus dem Konzept. „Was wir nach der Pause gespielt haben, war vogelwild. Da hat sich niemand mehr an das gehalten, was wir besprochen haben“, ärgerte sich der Übungsleiter. So schlugen die Gäste noch einmal zu: In der 58. Minute landete eine Freistoß-Hereingabe bei Philipp Würtz – und der beförderte die Kugel zum 1:2 ins Netz.