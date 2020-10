Fußball : Rettenberger freut sich, wieder auf dem Platz zu stehen

Hasborn Der 18-Jährige ist aus der A-Jugend des 1. FC Saarbrücken zum SV Hasborn gewechselt. Das Team trifft nun auf den FV Bischmisheim.

Fußball-Saarlandligist SV Rot-Weiß Hasborn empfängt an diesem Sonntag um 18 Uhr den FV Bischmisheim. Gute Chancen im Kader der Rot-Weißen zu stehen, hat Neuzugang Tim Rettenberger. Der 18-Jährige wurde von den Rot-Weißen kurz vor dem Ende der Wechselfrist aus der A-Jugend des 1. FC Saarbrücken geholt.

Beim 3:1-Erfolg des SV am Freitag vor einer Woche in Bliesmengen-Bolchen stand der Defensiv-Akteur erstmals in der Startformation. Der aus Hühnerfeld stammende Nachwuchs-Akteur wurde als linker Außenverteidiger eingesetzt. „Es war ein super schönes Gefühl, wieder zu spielen“, blickt Rettenberger, der im väterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Garten-und Landschaftsbauer absolviert, zurück.