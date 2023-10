Fußball Erst Pechvogel, dann der gefeierte Mann

Es schien ein schwarzer Tag für Steffen Lenhardt vom SV Hasborn zu werden. Im Heimspiel am Samstag gegen den SV Bliesmengen-Bolchen vergab der Stürmer zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:1 zwei hochkarätige Möglichkeiten. In der 57. Minute landete der Ball, nachdem Gäste-Torwart Quentin Beck einen Schuss von Stefan Schätzel pariert hatte, fünf Meter vor dem Tor beim 31-Jährigen. Sein Nachschuss klatschte an die Unterkante der Latte. 120 Sekunden danach steuerte Lenhardt nach einem Steilpass alleine auf das Tor zu – und schoss drüber. Doch für den 31-Jährigen waren vor etwa 200 Zuschauern aller guten Dinge drei: Denn nach seiner dritten Großchance jubelte er in der 71. Minute über das 2:1. Niclas Scholl war von der rechten Seite in den Strafraum gestürmt. Nach seiner scharfen Hereingabe drückte Lenhardt den Ball am ersten Pfosten über die Torlinie.