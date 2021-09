Fußball : Issa schickt Hasborn mit leeren Händen nach Hause

Hasborn Fußball-Saarlandligist SV Hasborn hat am Samstag bei den bislang noch sieglosen SF Köllerbach eine 1:2 (0:1)-Niederlage kassiert. Mann des Spiels war Jan Issa, der vor 210 Zuschauern beide Tore für die Gastgeber erzielte.

Zunächst brachte Issa die Köllerbacher in der 39. Minute im Anschluss an einen Freistoß in Führung. Nach einer Stunde verwandelte der Offensiv-Akteur einen Elfmeter zum 2:0. Hasborns Felix Backes hatte zuvor Sascha Fess gelegt.