Fußball-Landesliga : Überroth hat schon vor dem Start Sorgen

Überroth Fußball-Landesligist SV Überroth möchte auch in der kommenden Saison im vorderen Tabellendrittel mitmischen. Allerdings plagen den SV schon Verletzungssorgen. Unter anderem fällt Top-Neuzugang Jannick Heinrich aus.

Zum Zuschauen gezwungen ist derzeit auch noch Innenverteidiger Michael Holz, der noch an einem Mittelfußbruch laboriert. Diesen zog sich der Defensiv-Akteur im ersten Rückrundenspiel der vergangenen Saison gegen die SF Güdesweiler (3:2) zu. „Zumindest bei Michael könnte es hinhauen, dass er beim ersten Spiel dabei ist“, hofft Maldener. Die Punktrunde soll nach den Plänen des Saarländischen Fußball-Verbandes Anfang September starten. Überroth trifft am ersten Spieltag (6. September) zu Hause auf die SG Bostalsee. Eine Woche später haben die Blau-Weißen gegen den SV Humes ebenfalls Heimrecht.

Neben dem schon erwähnten Heinrich hat Überroth übrigens noch drei weitere Neuzugänge an Land gezogen. Vom Ligakonkurrenten SG Neunkirchen-Selbach ist Offensivspieler Christian Ugla ins Bohnental gewechselt. Vom benachbarten Bezirksligisten SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf hat sich Mittelfeldspieler Luca Bach den Blau-Weißen angeschlossen, und aus der eigenen Jugend ist Leon Henkes (Abwehr) in den Landesliga-Kader aufgerückt.

Zerschlagen hat sich dagegen die bereits vor einigen Monaten als perfekt vermeldete Verpflichtung von Maximilian Saar (VfR Otzenhausen). Der 27-Jährige wechselt aufgrund einer kurzfristigen Änderung in seiner Studienplanung nun doch nicht ins Bohnental, sondern bleibt in Otzenhausen.

Sein erstes Vorbereitungsspiel bestritt der SV übrigens am vergangenen Samstag zu Hause gegen Verbandsligist FC Noswendel Wadern. Die Partie endete 1:1. Nun testet Überroth noch am kommenden Samstag, 15. August, 14 Uhr, bei Bezirksligist SV Bliesen, am 22. August gegen West-Landesligist SV Weiskirchen Konfeld und am 29. August gegen die U 19 des FC Hertha Wiesbach (Verbandsliga).