Tholey : Erste Führungen in der Abtei Tholey im neuen Jahr

Erste Führungen in der Abtei Tholey im neuen Jahr

Tholey Die nächste öffentliche Führung durch die Abteikirche in Tholey und den Klostergarten ist am Samstag, 7. Januar, um 15 Uhr, wie ein Gemeindesprecher ankündigt.

Weiter geht es mit den öffentlichen Führungen jeweils samstags am 14. Januar, am 21. Januar sowie am 28. Januar. Beginn ist immer um 15 Uhr.