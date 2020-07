Auf historischen Spuren : Erste Führung durch den Wareswald

Tholey Geschichtsinteressierte können am Sonntag unter fachkundiger Führung das Grabungsgelände im Wareswald besichtigen.

Die erste Führung durch das Grabungsgelände im Wareswald in diesem Jahr steht an. Treffpunkt dazu ist am kommenden Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr am neuen Parkplatz, wie es in einer entsprechenden Mitteilung der Gemeindeverwaltung in Tholey heißt.