Führung in Tholey : Von Krönchen und Kunstwerken

Dieses Modell zeigt die Abtei um 1750. Foto: Wolfgang Hasler

Tholey Die nächste Führung „Die Geschichte der Benediktinerabtei“ steht am Sonntag in Tholey an.

Zu Führungen mit dem Schwerpunkt „Die Geschichte der Benediktinerabtei“ lädt der Historische Verein zu Erforschung des Schaumberger Landes ins Museum Theulegium am Rathausplatz in Tholey ein. Weiter gehts mit der nächsten Führung am Sonntag, 18. September, um 15 Uhr.

Das Museum Theulegium im Gebäude der einstigen Post in unmittelbarer Nähe zum Kloster lockt bereits seit Jahren Freunde der Regionalgeschichte in die Tholeyer Ortsmitte. Die neu konzipierten Führungen, die rund eine Stunde dauern, sind eine interessante Zeitreise durch die Klostergeschichte, in deren Mittelpunkt ausgewählte Exponate in drei Räumen stehen, teilt ein Sprecher der Gemeinde Tholey mit. Dazu gehören auch seltene Fundstücke und Kunstwerke des früheren Museums der Benediktinerabtei, die im Theulegium eine neue Heimat gefunden haben.

Auf einen Blick Info: Museum Theulegium, Rathausplatz 6, 66636 Tholey. Öffnungszeiten: montags geschlossen, dienstags von 10 bis 12 und 14.30 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 und 14.30 bis 1630 Uhr, donnerstags und freitags je von 10 bis 12 und 14.30 bis 16.30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags, je von 14 bis 16.30 Uhr. Eintritt: Erwachsene zahlen drei Euro, Jugendliche, Auszubildende, Studenten 1,50 Euro, Familien mit Kindern bis 14 Jahre (zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind) sechs Euro, Kinder bis zehn Jahre: frei.

Die Reise in die Vergangenheit beginnt bereits in der Zeit des gallischen Krieges um 51/52 nach Christus. Damals bauten die Römer einen ausgedehnten Komplex mit Badeanlage am Standort der heutigen Klosterkirche. Durch eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 634, die heute als „Grimo-Testament“ bekannt ist, weiß man, dass schon im siebten Jahrhundert Mönche am Fuße des Schaumbergs lebten.

In den folgenden Jahren erlebte das Kloster eine bewegte Geschichte, die im Theulegium wieder lebendig werde. Dafür sorgen Exponate aus spätmittelalterlicher Zeit, die vor etwa zehn Jahren bei der Erneuerung der Heizung im Boden des frühgotischen Gotteshauses wieder ans Licht kamen. Sie sind nach aufwändiger Restaurierung heute im Museum ausgestellt. Besonders spannend für die Gäste dürfte dabei die Geschichte eines Mädchens sein, das in der Klosterkirche seine letzte Ruhe fand. Ihre Grabbeigaben, wie ein Krönchen, zeigen noch heute die große Liebe und Verbundenheit ihrer Familie.

Außerdem zu bewundern gibt es Bücher und Kunstwerke, die im Verlauf der Jahrhunderte Brand und Raub überlebt haben. Dazu gehört auch eine imposante Büste des Heiligen Johannes des Täufers aus dem 16. Jahrhundert.

Thematisiert wird bei den Führungen im Theulegium zudem die Baugeschichte der heutigen Abteikirche: Veranschaulicht wird diese durch Skizzen und Steine aus der Bausubstanz sowie plastische Abbildungen aus römischer und mittelalterlicher Zeit.

Abgerundet werden kann der Besuch im Theulegium in weiteren Räumen, wo die Gäste erfahren, wie keltische Welt- und Glaubensvorstellungen auch den Weg des Christentums in unseren Lebensbereich erleichtert haben.