Freizeit und Kultur Freisener Fotografen zeigen ihre Kunst

„Der Würfel ist gefallen“ oder doch nicht? Anneliese Müller hat die bekannte Redewendung in einem Foto zum Ausdruck gebracht. Ihr Würfel fällt auf dem Foto ins Wasser. Den Moment des Eintauchens hat die Fotografin im Zeitlupentempo eingefroren, die Fallbewegung gestoppt. Glasklar bildet sich ab, was das menschliche Auge sonst kaum wahrzunehmen vermag: die in alle Richtungen aufspritzenden Wassertropfen. Eine bemerkenswerte Fotoarbeit, die bei der Vernissage zur Ausstellung „Kunterbunt“ im Tholeyer Rathaus am vergangenen Dienstag, die Besucher beeindruckt.