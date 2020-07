Leser-Reporter : Wolfgang Wiesen setzt Libellen in Szene

Diese Libellen hat Wolfgang Wiesen in seinem Garten in Hasborn-Dautweiler entdeckt. Foto: Wolfgang Wiesen

Hasborn-Dautweiler Wiesen ist Fotograf mit Leib und Seele und auch Mitglied im Fotoclub „Tele“ Freisen.

„Ich habe nach dem Regenschauer am Morgen in meinem Gartenteich an einem Seerosenblatt zwei Larvenhüllen der Libelle Blaugrüne Mosaikjungfer – Aeschna cyanea – entdeckt und fotografiert“, schreibt SZ-Leser-Reporter Wolfgang Wiesen aus Hasborn-Dautweiler. Und liefert gleich eine Erklärung zur Aeschna cyanea mit: „Die Larven leben nach der Eiablage zwei Jahre als Jäger im Teich und klettern dann im Sommer auf Wasserpflanzen, um ihre Metamorphose zum erwachsenen Insekt zu vollziehen. Der Chitinpanzer der Larve reisst oben am Brustteil auf, und die fertig entwickelte Libelle windet sich langsam heraus. Sie ist zunächst noch steif und muss ihre großen Flügel aufpumpen, bis sie abhebt und ihr zweites Leben als Fluginsekt beginnt.“