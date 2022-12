Konzert in Theley : Von Händel  bis zu einem Friedens-Rap

Theley Chorgemeinschaft St. Peter Theley präsentierte beim Adventskonzert Musik aus verschiedenen Epochen.

Alle Chorgruppen präsentierten sich mit anspruchsvollen Chorsätzen aus unterschiedlichen Epochen. Der Kirchenchor eröffnete das Konzert mit „Tauet ihr Himmel“ von Carl Orff, gefolgt von „Benedictus“ (Lajos Bardos) und dem Hymnus „Jubelt, ihr Völker all „ (Emil Rabe). Kontrastierend dazu das innigliche „Stille lass mich finden“ und „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Feierlicher Schlusspunkt dieses Auftritts war Felix Mendelssohn Bartholdys „Hört der Engel helle Lieder“. Die Junge Herren-Schola brachte zwei gregorianische Choräle zu Gehör. Des Weiteren erklangen in diesem Teil vornehmlich Stücke englischer Komponisten: William Lloyd Webbers „Blessed is he that commeth“, „Magnificat“ von George Dyson oder auch Colin Mawbys „O sing to the Lord a new Song“. Besonderes Schmankerl: der groovig vorgetragene Friedens-Rap „J-E-S-U-S“.