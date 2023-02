Festival der Garden in Theley : Garden aus 18 Vereinen zeigen ihr Können

Festival der Garden in Theley

Beim Festival der Garden, hier der Ha-Dau-KV, wird auch wieder so mancher Schautanz geboten. Foto: B&K- Bonenberger & Klos/B&K Fotograf Bonenberger

St Wendel Glitzernde Kostüme, fliegende Beine und strahlende Gesichter: Bei den zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen im Landkreis St. Wendel zeigen die Karnevalvereine und ihre Tanzgruppen ihr Können.

Seit mehr als 20 Jahren haben diese Tanzgruppen, Mariechen und Tanzpaare nach Fastnacht noch einmal die Möglichkeit, ihre monatelang einstudierten Tänze beim Festival der Garden zu zeigen. Insgesamt 18 Vereine mit etwa 30 Tanzgruppen werden sich in diesem Jahr in Theley präsentieren, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Nach Corona bedingter Pause lädt der Landkreis St. Wendel in diesem Jahr nach Theley am Sonntag, 12. März, ab 13 Uhr in die Sport- und Kulturhalle. Ausrichter des Festivals sind der Landkreis und der Karnevalverein Hasborn-Dautweiler, Ha-Dau-KV.