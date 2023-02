Die Polizei sucht Zeugen : Faschingsveranstaltung endet mit Nasenbeinbruch

Theley Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zeigte ein, offensichtlich stark alkoholisierter, Gast einer Faschingsveranstaltung schlagkräftige Argumente im Rahmen einer Begrüßung auf, wie die PI Nordsaarland in einer Pressemitteilung schreibt.

Demnach begab sich ein bislang unbekannter Mann zu einem Paar, welches gerade das Festzelt am Feuerwehrgerätehaus in Theley verlassen wollte. Der Täter sprach hier den Freund der Frau an, weil er glaubte, diesen zu kennen. Unvermittelt schlägt der unbekannte Täter dem Mann mit der Faust ins Gesicht und dadurch zu Boden. Danach schubste er die Frau ebenfalls zu Boden, danach flüchtete er. Der Mann erlitt eine Fraktur des Nasenbeins. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurzes blondes Haar, Drei-Tage-Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer (0 68 71) 9 00 10.