Ausstellung von AnneRose Burgard : Tuschemalerei in der Johann-Adams-Mühle

Theley Die Ausstellung mit Werken von AnneRose Burgard startet am 9. August.

„Eines fällt sofort auf, wenn man die Bilder der Hobbykünstlerin AnneRose Burgard aus Neunkirchen betrachtet: Die wundervollen Farbkombinationen, die sich harmonisch ineinander fügen und den Bildern eine besondere Ausstrahlung geben“, sagt eine Sprecherin der Gemeinde Tholey. In ihrer Ausstellung in der Johann-Adams-Mühle in Theley zeigt Burgard vom 9. August bis zum 6. September Tuschemalerei. Die Ausstellung ist sonn- und feiertags je von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Vor zwei Jahren nahm sie zum ersten Mal an der Bundeskunstaustellung in Berlin teil, nachdem sie sich bei einer Vorentscheidung in Ludwigshafen qualifiziert hatte. „Auch in diesem Jahr war ein Bild von ihr in der virtuellen Bundeskunstausstellung vertreten“, weiß die Sprecherin. Sie zeigte ihre Arbeiten bisher in mehreren Ausstellungen in der Region etwa im Saarpark-Center Neunkirchen, in Petit Roselle und in Gimmeldingen.