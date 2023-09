Fußball-Verband zeichnet Mannschaften aus Damit sich Fairness am Ende wirklich lohnt

Berücksichtigt für den Preis werden alle aufstiegsberechtigten aktiven Mannschaften, die Junioren A, B und C sowie die Frauen- und Mädchen-Mannschaften. Anhand eines Fairness-Kataloges, in den unter anderem Rote und Gelbe Karten, aber auch zum Beispiel Spielabbrüche und das Nichtantreten einfließen, wurden die in der vergangenen Saison fairsten Mannschaften ermittelt. SFV-Vizepräsident Stephan Alt erklärt: „Für den Saarländischen Fußball-Verband ist die Ehrung und Auszeichnung von großer Bedeutung, da sie die Werte von Anstand, Respekt und Fairplay über den Verlauf einer gesamten Saison hinweg belohnt.“