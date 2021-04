Blaulicht : Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Tholey Fahrerflucht nach Unfall auf Discounter-Parkplatz in Tholey.

Am vergangenen Samstag hat es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Tholey gerappelt: Ein grauer Audi A4 wurde dabei vermutlich im Zeitraum zwischen 12.30 und 14.30 Uhr von einem anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem grauen Audi wurde der hintere rechte Kotflügel demoliert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.