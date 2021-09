Unfall : Fahrer bei Unfall verletzt

Theley Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 13.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 145 zwischen Theley und Hasborn. In einer scharfen Linkskurve verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab.

Erst an einer abschüssigen Böschung kam er zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden, weswegen der PKW auch abgeschleppt werden musste. Wegen des Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.