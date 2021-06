Tower-Run in Tholey wieder möglich : Wer will einen Spaziergang entlang der Schaumbergturmfassade wagen?

Tholey Eventpädagoge Fabian Thömmes aus Hasborn-Dautweiler bietet „Tower-Runs“ an. Los geht es am 5. Juni. Eine Anmeldung ist erfoderlich.

„Aber wie wäre es denn mit einem Spaziergang am Schaumbergturm herunter?“, fragt der Sprecher. Dieses außergewöhnliche Angebot können Mutige in diesem Jahr wieder wahrnehmen. Denn der Erlebnis- und Eventpädagoge Fabian Thömmes aus Hasborn-Dautweiler macht es möglich. Beim sogenannten „Tower-Run“ wird am Schaumbergturm nach unten gelaufen. In luftiger Höhe lässt man sich nach vorne kippen und der vertikale Nervenkitzel startet. Ein 37,5-Meter-Lauf an der Außenwand des Schaumbergturms in die Tiefe kann beginnen. Gesichert ist man durch ein Seil.