Aktion im JUZ Tholey : Lieber tauschen statt wegwerfen

Tholey Das Juz Tholey hat zur Börse in den eigenen Räumen geladen. Geschirr, Bücher und Kleidung zählten zum Angebot.

In Zeiten von Fridays-for-Future nicht nur reden, sondern auch etwas tun und Zeichen setzen, das wollte der Verein Juz Tholey mit seiner Aktion Tauschparty. Einen Nachmittag hatten die Jugendlichen um Vereinsvorsitzenden Noah Schu die Bevölkerung geladen, um nicht mehr benötigte Dinge gegen etwas, das man gerade brauche, zu tauschen. „So eine Tauschparty ist eine sinnvolle Sache. Häufig landen Dinge, die man nicht mehr braucht, aus denen man herausgewachsen ist oder die man einfach nicht mehr sehen kann im Müll, obwohl sich jemand anderes darüber freuen würde“, sagt der 19-jährige Schu. Das Prinzip sei denkbar einfach: „Jeder bringt mit, was er nicht mehr haben möchte, was aber noch gut in Schuss und funktionstüchtig ist, und bietet es zum Tausch an.“ Aber auch wer nichts für ein Tauschgeschäft dabei hatte, durfte etwas mitnehmen.