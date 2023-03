Premiere in Theley Erste Rollschuhdisko in der Gemeinde Tholey

Theley · Die erste Rollschuhdisko für Kinder und Jugendliche steigt am Freitag, 31. März, von 17.30 Uhr bis 21.30 in der Sport- und Kulturhalle in Theley, präsentiert vom Generationen-Büro Alt und Jung in der Gemeinde Tholey in Kooperation mit dem TuS Tholey.

22.03.2023, 16:55 Uhr

Auf Rollen Spaß haben, das ist in Theley angesagt. Foto: Stefan Holzhauser