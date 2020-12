Schule in Corona-Zeiten : Erste iPads an Theleyer Schüler übergeben

Theley Als erste Bildungseinrichtung im Landkreis St. Wendel ist die Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley mit neuen iPads ausgestattet worden.

23 Schüler haben nach einer Einweisung ihre Tablets vom Schulverwaltungsamt des Landkreises erhalten. Weitere Anträge seien bearbeitet, die Übergabe soll in den nächsten Tagen erfolgen. In Theley werden die Schüler nach und nach im Umgang mit der eingeführten digitalen Plattform geschult. „In den vergangenen Wochen haben wir Schüler in Quarantäne per Videokonferenz in der ersten Reihe am Unterricht teilnehmen lassen, was das Vorhandensein eines digitalen Endgerätes vorausgesetzt hat“, berichtet Oliver Knob, Koordinator in der Schulleitung. Die Schulschließung im März habe die Dringlichkeit verdeutlicht, das digitale Lernen für jeden Schüler möglich zu machen. Die grundlegende Ausstattung zur Teilnahme am digitalen Unterricht, wenn die Familie über kein Endgerät verfügt, steht seither im Vordergrund. Die Sofortausstattung ist als Programmergänzung von der Kultusministerkonferenz und dem Koalitionsausschuss zum Digitalpakt verabschiedet worden. Demnach sollen sich die Schüler ein mobiles Endgerät zur Teilnahme am Fernunterricht ausleihen können.